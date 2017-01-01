الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإِسلام، قال الله عز وجل :{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ}[النور:56]
فضل الصيام وحكمهالصيام لغةًالإمساك والامتناع عن الشيءالصيام شرعًاالتعبد لله تعالى بالإِمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
الصــــــــــلاة أفضــــل الأعمـــال.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
«أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِها»
قال النبي صلى الله عليه وسلم :«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحوُ الله بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. فقَال صلى الله عليه وسلم : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»
أحكام الحج والعمرة